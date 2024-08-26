Неочікувана співпраця: Сергій Жадан з’явився у рекламі МакДональдзу

Український письменник, поет і військовослужбовець Сергій Жадан долучився до створення рекламного відеоролика для мережі ресторанів громадського харчування МакДональдз.

Про це письменник та виконавець повідомив на своїй сторінці у твіттері (X).

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На початку відео у кадрі з’являється силует Сергія Жадана у військовій формі, який вийшов на сцену перед іншими військовими. Далі лунає закадровий голос Жадана, який читає власний вірш про літо й любов. У відеоролику також показали фрагмент з концерту поета.

Жадан процитував власний вірш й опублікував відео у своєму дописі, а також привітав українців із Днем Незалежності.

Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.



Із Днем Незалежності! pic.twitter.com/ZZHvHjuUnH — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) August 24, 2024

Нагадаємо, що у київському видавництві "Критика" у 2003 році вийшла збірка оповідань Сергія Жадана "Біґ Мак", а у 2007 році – перероблене видання "Біґ Мак²". У 2011 році у видавництві "Фоліо" вийшло третє видання збірки, яке отримало назву "Біґ Мак та інші історії".

У 2015 – четверте видання під назвою "Біґ Мак. Перезавантаження" у видавництві КСД. У 2023 році у видавництві Meridian Czernowitz вийшла остання збірка "Біг Мак", що містить оповідання Сергія Жадана, які він написав протягом 2002-2010 років.

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