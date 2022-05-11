Литва, Латвія та Ісландія підтримали Україну у 1 півфіналі Євробачення

Під час голосування у першому півфіналі Євробачення-2022, камери показували учасників у "грін-румі". Представники Литви, Латвії та Ісландії вирішили скористатися цією нагодою і підтримати України – вони показали жовто-блакитний прапор, хоча за традицією конкурсанти розгортають стяги своїх країн.

Виступ Kalush Orchestra європейська аудиторія вітала гучними оплесками. Попри це, учасники з інших країн також вирішили показати свою підтримку Україні.

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Одна з учасниць від Ісландії – з гурту Systur – під час свого виступу на сцені у Турині показувала на руці малюнок українського прапора. Цією рукою вона грала на гітарі, тож жовто-блакитний стяг протягом всього виступу було видно.

До того ж музикантки показати український стяг у "грін-румі", коли їх знімали камери в очікуванні результатів.

Представниця Литви – Моніка Любінайте – також під час перебування у "грін-румі" показували український прапор, поки її команда тримала прапори їхньої рідної Литви.

Музиканти з Латвії – Citi Zēni – під час другого показу з "грін-руму" розгорнули великий синьо-жовтий прапор на підтримку України.

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