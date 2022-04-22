Kalush Orchestra виступив в Ірпені просто неба – відео

Гурт Kalush Orchestra, який представлятиме Україну на Євробаченні 2022, вирушив в Ірпінь, щоб підтримати місцевих мешканців. Музиканти прямо під гітару влаштували імпровізований концерт, виконавши найпопулярніші пісні.

Гурт Kalush Orchestra одразу після повернення зі свого європейського туру в рамках підготовки до пісенного конкурсу Євробачення 2022 зупинились в Ірпені. Місто-герой, яке нещодавно визволили від російських військових, стало прикладом звірств та жаху, що принесли з собою окупанти. Тому гурт вирішив підтримати людей тут раптовим імпровізованим концертом, відео з якого з'явились в соціальних мережах.

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Просто неба Kalush Orchestra під гітару провели невеликий виступ, під час якого виконали свої найвідоміші треки, серед яких "Стефанія" та "Додому".



Нагадаємо, що Євробачення 2022 відбудеться в італійському Турині вже у травні: півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а фінал – 14. Kalush Orchestra представлятиме Україну під номером 6 у першому півфіналі.

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