Alyona Alyona та Jerry Heil випустили пісню до Великодня "Рідні мої"

Українські виконавиці Альона Альона та Джеррі Хейл не вперше працюють у колаборації. На цей раз співачки записали спільну пісню "Рідні мої", яка особливо актуальна напередодні Великодня. Слухайте щемкий трек та зателефонуйте своїм рідним!

Alyona Alyona та Jerry Heil записали пісню про біль, тугу, спогади, сімейне тепло, про те, що саме нас усіх об'єднує, де б ми не були. Великодній трек розчулить вас й змусить згадати про свою родину.

І ще: У Празі з'явилася вулиця "Українських Героїв", а у Таллінні буде площа України

"Найтепліші спогади в більшості людей України протягом життя – це теплі сімейні збори на Великдень. Можливість вирватися від справ, побачити найрідніших, провідати далеких родичів, взяти участь у створенні крашанок чи писанок, скуштувати маминих чи бабусиних страв родом із дитинства, об'єднатися у продовженні національних та сімейних традицій... Цей рік в корінь змінив нас, змінив усе навколо. Багато сімей вже не об'єднаються, багато дідусів вже не тішитимуть онуків, в багатьох печах вже не пектимуть пасхи. Ми змінили свої цінності, змінили відношення до багатьох речей. Але незмінно будемо нести крізь роки традиції своєї нації та своїх сімей. Щоби пам'ять про них була вічною", – прокоментували нову музичну роботу виконавиці.

Слухати пісню alyona alyona feat. Jerry Heil – Рідні мої:

До теми: Трофейна вівчарка: у Нацгвардії служитиме собака, яка належала окупантам