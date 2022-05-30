Вперше в історії Євробачення: Kalush Orchestra продали кубок за шалену суму

Гурт Kalush Orchestra разом з Сергієм Притулою провели благодійний аукціон, на якому продали кубок за перемогу на Євробаченні 2022. Це вперше за історію конкурсу! Скільки ж вдалося зібрати – читайте далі.

29 травня пройшов благодійний аукціон, на якому Kalush Orchestra виставили не лише приз за перемогу у Євробаченні, а й рожеву панаму, у якій Олег Псюк виступав на конкурсі. Разом з Сергієм Притулою гурт зумів отримати неймовірну суму для українських бійців, пише Радіо MAXIMUM.

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Скляний мікрофон, який вперше за історію Євробачення виставили на аукціон, придбали за 900 тисяч доларів. Відзначимо, що стартова ставка була 45 тисяч, а вже за годину зросла до 900. Тож новим власником кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT.

Але й рожева панама виявилась не менш цінним лотом, адже за неї боролись близько 31 тисяч людей з 56 різних країн. Кожен міг зробити пожертву фонду Притули у розмірі 5€ або 200 гривень, щоб стати учасником розіграшу. Чим більше пожертв, тим вищими були шанси. А переможцем став Володимир, який зараз мешкає у Чехії, але дуже цінує свою рідну країну. Чоловік надіслав 5 пожертв (1000 гривень). А от найбільший внесок від одного учасника розіграшу став 64 тисячі гривень. Всього фонд отримав за панаму 11 мільйонів гривень!

Відзначимо, що фінанси збирали на комплекс безпілотників PD–2 для українських воїнів, які зараз боронять країну від російських окупантів.

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