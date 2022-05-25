KALUSH і Сергій Притула розіграють рожеву панаму та приз Євробачення для допомоги ЗСУ

14 травня KALUSH Orchestra виграли на Євробаченні 2022. Тепер же хлопці вирішили об'єднатися з Сергієм Притулою, щоб допомогти ЗСУ. Зокрема, вони розіграють рожеву панаму, а також кубок пісенного конкурсу.

Символи перемоги KALUSH Orchestra на Євробаченні тепер допомагатимуть перемогти України у війні з російськими окупантами. Гурт віддає рожеву панамку та кришталевий кубок-мікрофон для збору донатів на допомогу Збройним Силам України.

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KALUSH Orchestra проведуть разом з Благодійним Фондом Сергія Притули дві акції одночасно:

1. Розіграш рожевої панами, в якій на Євробаченні 2022 виступав фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк. Щоб взяти участь, треба задонатити від 200 гривень (або від 5 євро) у банку від Monobank Фонду Притули. Більше донатів – більше шансів перемогти. Переможця з-поміж усіх благодійників оберуть рандомно.

2. Аукціон кришталевого кубка-мікрофона переможця Євробачення 2022. Його отримує той, хто зробить найбільший загальний внесок на банку Фонду Притули або ж у крипті на криптогаманець Фонду Сергія Притули.

Усі кошти з аукціону підуть на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним Силам України. Це перший у світі аукціон з кубком переможця Євробачення для допомоги армії.

Початок розіграшу й аукціону 25 травня о 11:00 ранку. Він буде проходити на платформі Monobank та MetaHistory. За переможний кришталевий мікрофон Kalush Orchestra ставки приймаються й у звичайній валюті, й у криптовалюті на гаманець Фонду Притули.

Триватимуть обидва заходи до 28 травня 19:00. Завершиться все спільним прямим ефіром Сергія Притули й Олега Псюком у соцмережах.

Паралельно відбудеться розіграш NFT на базі MetaHistory. Купуючи NFT за криптовалюту, його власник отримує:

100% унікальний цифровий файл NFT з зображенням мікрофона та KALUSH Orchestra

Ексклюзивну зустріч-вечерю з учасниками гурту Kalush Orchestra

Можливість взяти участь в аукціоні кришталевого кубка-мікрофона, який отримає благодійник за найбільший донат.

Розіграш підтримує Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, а також Європейська мовна спілка (EBU) – асоціація телерадіомовників, яка організовує міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Про намір виставити статуетку на благодійному аукціоні гурт заявив під час пресконференції.

Можливо, є якісь люди, які мають можливість задонатити, їм буде приємно, що є така статуетка, як згадка про це. Усі гроші ми плануємо пожертвувати у фонд на підтримку України, української армії, – сказав соліст гурту Олег Псюк.

Нагадаємо, що гурт KALUSH Orchestra з піснею "Stefania" перемогли на Євробаченні 2022 з загальною рекордною оцінкою у 631 бал. Це третя перемога України на Євробаченні, але перша – повністю україномовної пісні.

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