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Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні

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Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні - фото 1

Медики радять надавати перевагу сезонним овочам та фруктам, які були вирощені у вашому регіоні. Читайте далі та дізнайтеся, що варто їсти у серпні.

Сезонні овочі та фрукти корисні, тому що їх не готують до тривалого зберігання та перевезення за допомогою небезпечної хімії. Їх водний і транспортний слід суттєво менше.

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У розпал свого сезону вони містять максимальну кількість вітамінів, макро- та мікроелементів. А ще, у свій сезон вони набагато смачніші.

Календар сезонних продуктів на серпень

  • Баклажани
  • Болгарський перець
  • Цукіні
  • Фенхель
  • Зелений горошок
  • Броколі
  • Кукурудза
  • Картопля
  • Помідори
  • Огірки
  • Морква
  • Цвітна капуста
  • Савойська капуста
  • Селера
  • Кабачки
  • Горох
  • Цибуля ріпчаста
  • Редис
  • Червона капуста
  • Листовий салат
  • Бруква
  • Листовий буряк
  • Редька
  • Кавуни
  • Дині
  • Слива
  • Аґрус
  • Персики
  • Нектарини
  • Абрикоси
  • Чорниця
  • Базилік
  • Щавель
  • Зелена цибуля
  • М'ята
  • Опеньки
  • Білий гриб
  • Підосичники
  • Лисички

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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