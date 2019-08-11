Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні

Медики радять надавати перевагу сезонним овочам та фруктам, які були вирощені у вашому регіоні. Читайте далі та дізнайтеся, що варто їсти у серпні.

Сезонні овочі та фрукти корисні, тому що їх не готують до тривалого зберігання та перевезення за допомогою небезпечної хімії. Їх водний і транспортний слід суттєво менше.

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У розпал свого сезону вони містять максимальну кількість вітамінів, макро- та мікроелементів. А ще, у свій сезон вони набагато смачніші.

Календар сезонних продуктів на серпень

Баклажани

Болгарський перець

Цукіні

Фенхель

Зелений горошок

Броколі

Кукурудза

Картопля

Помідори

Огірки

Морква

Цвітна капуста

Савойська капуста

Селера

Кабачки

Горох

Цибуля ріпчаста

Редис

Червона капуста

Листовий салат

Бруква

Листовий буряк

Редька

Кавуни

Дині

Слива

Аґрус

Персики

Нектарини

Абрикоси

Чорниця

Базилік

Щавель

Зелена цибуля

М'ята

Опеньки

Білий гриб

Підосичники

Лисички

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