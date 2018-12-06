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Календар Формули-1 на 2019 рік: коли дивитися

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9 червня відбудеться Гран-прі Канади - фото 1
9 червня відбудеться Гран-прі Канади / Sportbox

Міжнародна Автомобільна Федерація FIA затвердила офіційний календар Формули-1 на сезон 2019 року.

У наступному сезоні запланована 21 гонка, перша з яких відбудеться 17 березня в Австралії, а завершиться сезон 1 грудня в Абу-Дабі.

І ще: Син Шумахера перейде у топ-команду Формули-1

Повний календар Формули-1 на сезон-2019:

  • 17 березня – Гран-прі Австралії
  • 31 березня – Гран-прі Бахрейну
  • 14 квітня – Гран-прі Китаю
  • 28 квітня – Гран-прі Азербайджану
  • 12 травня – Гран-прі Іспанії
  • 26 травня – Гран-прі Монако
  • 9 червня – Гран-прі Канади
  • 23 червня – Гран-прі Франції
  • 30 червня – Гран-прі Австрії
  • 14 липня – Гран-прі Великобританії
  • 28 липня – Гран-прі Німеччини
  • 4 серпня – Гран-прі Угорщини
  • 1 вересня – Гран-прі Бельгії
  • 8 вересня – Гран-прі Італії
  • 22 вересня – Гран-прі Сінгапуру
  • 29 вересня – Гран-прі Росії
  • 13 жовтня – Гран-прі Японії
  • 27 жовтня – Гран-прі Мексики
  • 3 листопада – Гран-прі США
  • 17 листопада – Гран-прі Бразилії
  • 1 грудня – Гран-прі Абу-Дабі

А нещодавно спортивний директор Формули-1 Росс Браун представив концепцію нової машини на семінарі Tech Talk, який пройшов напередодні Гран Прі Сінгапуру 2018 року.

Читайте також: Алонсо оголосив про вихід з Формули-1

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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