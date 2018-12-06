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Календар Формули-1 на 2019 рік: коли дивитися
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Міжнародна Автомобільна Федерація FIA затвердила офіційний календар Формули-1 на сезон 2019 року.
У наступному сезоні запланована 21 гонка, перша з яких відбудеться 17 березня в Австралії, а завершиться сезон 1 грудня в Абу-Дабі.
І ще: Син Шумахера перейде у топ-команду Формули-1
Повний календар Формули-1 на сезон-2019:
- 17 березня – Гран-прі Австралії
- 31 березня – Гран-прі Бахрейну
- 14 квітня – Гран-прі Китаю
- 28 квітня – Гран-прі Азербайджану
- 12 травня – Гран-прі Іспанії
- 26 травня – Гран-прі Монако
- 9 червня – Гран-прі Канади
- 23 червня – Гран-прі Франції
- 30 червня – Гран-прі Австрії
- 14 липня – Гран-прі Великобританії
- 28 липня – Гран-прі Німеччини
- 4 серпня – Гран-прі Угорщини
- 1 вересня – Гран-прі Бельгії
- 8 вересня – Гран-прі Італії
- 22 вересня – Гран-прі Сінгапуру
- 29 вересня – Гран-прі Росії
- 13 жовтня – Гран-прі Японії
- 27 жовтня – Гран-прі Мексики
- 3 листопада – Гран-прі США
- 17 листопада – Гран-прі Бразилії
- 1 грудня – Гран-прі Абу-Дабі
А нещодавно спортивний директор Формули-1 Росс Браун представив концепцію нової машини на семінарі Tech Talk, який пройшов напередодні Гран Прі Сінгапуру 2018 року.
Читайте також: Алонсо оголосив про вихід з Формули-1
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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