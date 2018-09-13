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Формула-1 показала концепт машини майбутнього

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Авто може вийти в 2021 році на трек - фото 1
Авто може вийти в 2021 році на трек / Press

Це бачення автомобіля, який може брати участь у Формулі-1 з 2021 року.

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун представив концепцію нової машини на семінарі Tech Talk, який пройшов напередодні Гран Прі Сінгапуру 2018 року.

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Захід проходив у закритому режимі, але шпигунське фото потенційного автомобіля для гонок з 2021 рік все ж утекло в соціальні мережі.

Для прикладу була взята гоночна Ferrari, на якій змоделювали прийдешні зміни в технічному регламенті, включаючи перехід на 18-дюймові колеса та низькопрофільні покришки.

З інших очевидних змін – більш прості по конфігурації передні крила, але з більш високими боковинами. Спрощені за формою бічні понтони, капот та заднє антикрило, які, судячи з ескізу, можуть бути об'єднані.

Також помітні захисні панелі, що прикривають задні колеса – ця деталь покликана мінімізувати ризик перекидання автомобілів у разі зіткнення колесами.

Поки неясно, які з представлених новинок все ж з'являться на машинах, оскільки досі новий технічний регламент з сезону-2021 не затверджений.

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Джерело: Motor1
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