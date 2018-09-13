Син Шумахера перейде у топ-команду Формули-1

Мік Шумахер зараз успішно виступає у Формулі-3.

Red Bull, одна з топ-команд Формули-1 зацікавилася німецьким гонщиком Формули-3 Міком Шумахером, сином легендарного Міхаеля Шумахера.

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Red Bull має намір підписати з 19-річним Міком контракт до 2020 року, включивши в свою програму підтримки молодих пілотів. За умовами договору, Мік зможе брати участь у молодіжній моносерії Формула-2 або дебютувати у Формулі-1 в складі Toro Rosso – команді, яка належить Red Bull.

Мік Шумахер зараз успішно виступає у Формулі-3

Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Міхаель Шумахер наразі продовжує відновлення в Іспанії. Як повідомляє видання Le Figaro, німецького спортсмена перевезли зі своєї вілли в Швейцарії на Майорку, там його дружина Корінна купила будинок, який раніше належав президенту "Реала" Флорентіно Пересу.

Новини про Міхаеля Шумахера надходять вкрай рідко, і такий переїзд вболівальники сприйняли з натхненням. Він може означати, що намітився якийсь прогрес у стані легендарного гонщика.

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