Алонсо оголосив про вихід з Формули-1

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо оголосив про завершення кар'єри. Після закінчення сезону іспанський гонщик покине McLaren і зосередиться на чомусь новому.

Однак чим саме він займеться, поки не повідомляється.

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"Після 17 чудових років 3 цьому дивовижному спорті прийшов час щось змінити і рухатися далі, – каже Алонсо – Я прийняв рішення кілька місяців тому і не збираюся його змінювати. У цьому сезоні буде ще кілька гран-прі, яким я хотів би віддатися з більшою пристрастю, ніж будь-коли".

Формульна кар'єра Фернандо Алонсо почалася в 2001 році, коли молодого тест-пілота перевели в основний склад команди "Мінарді". Роком пізніше іспанець займав позицію запасного пілота Renault, у 2004-му посів в команді місце Баттона, котрий перейшов у BAR.

У 2005 році Алонсо виграв перший чемпіонський титул, у 2007-му перейшов у McLaren. У сезоні 2008 року Алонсо повернувся в команду Renault і став п'ятим в загальному заліку чемпіонату. У 2010 році Алонсо перейшов у Ferrari і в першій же гонці здобув перемогу.

Після повернення в McLaren в 2015 році на тестах в Барселоні Алонсо потрапив в аварію і був госпіталізований. Він отримав струс мозку і пропустив першу гонку сезону. Там же команда зіткнулася з ненадійністю нових двигунів Honda, що не дозволило їй успішно виступити в чемпіонаті.

У 2017 році Алонсо взяв участь в гонці "500 миль Індіанаполіса", але через проблеми з машиною не дістався до фінішу.

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