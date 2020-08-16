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Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Американська зірка мережі Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram серією яскравих відпускних фото. Красуня розбурхала підписників, продемонструвавши апетитні форми у відвертому купальнику.

Так, судячи з фото, Кайлі Дженнер проводить відпустку на островах Теркс і Кайкос, які розташовані в Атлантичному океані і є продовженням ланцюга Багамських островів.

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На Багамах успішна власниця компанії Kylie Cosmetics відсвяткувала свій день народження. Дівчині 10 серпня виповнилося 23 роки. Кайлі продемонструвала сексуальну фігуру в роздільному купальнику. Дженнер позувала у відвертому бікіні рожевого кольору, притулившись до стіни розкішного особняка з приватним басейном.

Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні - фото 420547

Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні - фото 420548

Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні - фото 420549

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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