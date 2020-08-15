Модель Victoria's Secret показала гарячі форми на відео

Популярна модель Келлі Гейл розбурхала фанатів сонячним відео в купальнику. Ця дівчина завжди готова до літа, що з радістю демонструє в мережі.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює серця не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі ледь не кожного дня публікує кадри зі своїх буднів.

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Нещодавно дівчина вирішила похизуватись своєю розкішною фігурою на новому відео. За короткий час допис зібрав понад сто тисяч переглядів та чимало коментарів з компліментами.

"Я люблю такі спекотні місця, коли можна носити бікіні в будь-який час доби і ніколи не мерзнути", – зазначила сама Келлі.

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