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Кайлі Дженнер у звабливій зйомці від українського фотографа

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Кайлі Дженнер у фото Саші Самсонової - фото 1
Кайлі Дженнер у фото Саші Самсонової / instagram.com/kyliejenner

Відома модель Кайлі Дженнер показала нові кадри з ефектної фотосесії від українки Саші Самсонової.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер встигає займатись не лише різноманітними проектами, а й активно заповнювати свій акаунт в соцмережі Instagram. Тож не дивно, що за дівчиною стежать понад 124 млн користувачів. Кайлі старається показувати, як виглядають її щоденні будні, світські заходи та новинки від персональних брендів.

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Нещодавно сестра Кім Кардашян знову позувала для українського фотографа Саші Самсонової, а перші знімки вже опублікувала у мережі. На кадрах можна побачити Кайлі у білизні та піджаку, що вкотре спростовує чутки про другу вагітність Дженнер.

Читайте також: Кім Кардашян влаштувала тематичну вечірку на день народження дочки: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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