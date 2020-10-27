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Кайлі Дженнер у перуці вразила схожістю з матір'ю

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Кайлі Дженнер з мамою - фото 1
Кайлі Дженнер з мамою / instagram

23-річна Кайлі Дженнер, яку журнал Forbes позбавив статусу наймолодшої у світі мільярдерки, запустила нову колекцію косметики свого бренду Kylie Cosmetics і особисто взяла участь у рекламній кампанії.

На знімках, які Кайлі виклала в Instagram, вона позує в чорній перуці зі стрижкою піксі.

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Шанувальники моделі і бізнеследі були вражені подібністю Кайлі в цьому образі з її 64-річною матір'ю Кріс Дженнер. "Ви виглядаєте, як близнюки", – писали користувачі мережі.

Кріс Дженнер особливо близька зі своєю молодшою ​​дочкою, допомагаючи їй влаштовувати кар'єру. Всього у підприємниці, телезірки і продюсерки Кріс Дженнер шестеро дітей. Четверо від шлюбу з першим чоловіком Робертом Кардашяном: Кортні, Кім, Хлое і Роб. І дві дочки від другого шлюбу з Брюсом Дженнером (після розлучення з Кріс відомий спортсмен змінив стать і став називати себе Кейтлін Дженнер) Кендалл і Кайлі.

Кайлі Дженнер у перуці вразила схожістю з матір'ю - фото 432278

Кайлі Дженнер у перуці вразила схожістю з матір'ю - фото 432279

Кайлі Дженнер у перуці вразила схожістю з матір'ю - фото 432280

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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