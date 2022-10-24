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Кайлі Дженнер розбурхала фанатів пікантними фото в ліжку
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Кайлі Дженнер не відстає в екстравагантних образах від своєї старшої сестри Кім Кардашян. І нові ефектні фото дівчини у крихітному комбінезоні це підтверджують.
25-річна зірка реліті-шоу, бізнесвумен та модель Кайлі Дженнер активно займається не лише власними проєктами, а й сторінкою в інстаграмі, де має більше як 372 мільйони користувачів. Тут молодша сестра Кім Кардашян ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. До того ж зірка "Сімейства Кардашян" зовсім не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у найпікантніших образах, пише Радіо MAXIMUM.
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Це підтверджує і її нова спонтанна фотосесія у крихітному комбінезоні з глибоким декольте. Для локації Кайлі обрала спальню, що лише додало відвертості кадрам. Тож не дивно, що за короткий час знімки зібрали понад 15 мільйонів вподобань та більше як 50 тисяч коментарів з компліментами. Здається, ця дівчина може позмагатись з Кім у любові до справді екстравагантного вбрання.
Джерело фото: instagram.com/kyliejenner
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