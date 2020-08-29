Кайлі Дженнер показала, як виглядає без макіяжу

Американську зірку Кайлі Дженнер рідко можна побачити без макіяжу, адже її візитною карткою, крім пишних форм, є виразні стрілки і нафарбовані губи.

Днями знаменитість опублікувала в своєму Insta-stories відео, на якому позує без макіяжу.

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Зірка вирішила показати фоловерам, як створює свій яскравий образ за допомогою косметичних засобів власного виробництва. Кайлі продемонструвала, як змінюється її обличчя "до" і "після" використання косметики бренду Kylie, засновницею якого вона є з 2015 року.

Модель позує в темно-сірому халаті на голе тіло, з розпущеним волоссям. Спочатку вона показала своє обличчя без грама косметики, а потім продемонструвала ніжний мейк-ап. Перетворилася зірка за допомогою рум'ян, контурінгу носа, тонального крему, губної помади і наклеєних вій.

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