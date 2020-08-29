Jerry Heil знялася в образі зухвалої уболівальниці: сміливі фото

Популярна українська співачка Jerry Heil постала перед шанувальниками в образі чирлідерки, який приміряла для нової відеороботи. Фото зі знімального майданчика дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах артистка з'явилася в костюмі шкільної вболівальниці: в білому топі з червоними смужками і написом Jerry Heil, червоної короткій спідниці, високих гольфах і кедах. В руках зірка тримає червоно-білі помпони. Її волосся зав'язане у дві косички, а на щоках намальовані дві білі смужки.

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У коментарях артистка відзначила, що у неї залишається третій знімальний день з двох запланованих для нового кліпу БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Вона поскаржилася на те, що дуже хоче спати.

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