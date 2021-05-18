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Зухвала реперка Нікі Мінаж знялася топлес: сексуальні фото (18+)

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Реперка Нікі Мінаж - фото 1
Реперка Нікі Мінаж / instagram

Епатажна американська реперка Нікі Мінаж розбурхала підписників свіжою порцією відвертих фото. Юзери оцінили пікантні кадри, на яких зірка позує майже без одягу.

Так, Нікі Мінаж постала перед шанувальниками у сміливому образі. Королева хіп-хопу сфотографувалася топлес, сидячи на стільці лише у рожевих трусиках. Лук артистка доповнила бейсболкою з написом Icon (ікона) і численними прикрасами на руках, ногах і шиї, серед яких особливо виділяється намисто Barbie.

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Груди красуня прикрила лівою рукою, демонструючи татуювання на плечі у вигляді ієрогліфів. Відверті знімки зібрали чимало лайків, а користувачі мережі засипали Нікі компліментами.

Зухвала реперка Нікі Мінаж знялася топлес: сексуальні фото (18+) - фото 459909

Зухвала реперка Нікі Мінаж знялася топлес: сексуальні фото (18+) - фото 459910

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