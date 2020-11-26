Кайлі Дженнер підкреслила фігуру еротичним бікіні оригінального крою

Американська модель Кайлі Дженнер показала, в якому образі вона приймала сонячні ванни. Шанувальники у захваті від красуні!

23-річна інстадіва Кайлі Дженнер продемонструвала сірий купальник з велюру.

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Цей матеріал навряд чи здається практичним, але на інстадіві наряд виглядає дивно привабливо. Екстремальні розрізи зробили образ зірки дуже сексуальним, глибоке декольте оголило її груди, а мініатюрні трусики здавалися настільки ефемерними, що були ледь помітні.

Сам відтінок купального наряду дуже личить зірці. Кайлі залишила свої розкішні локони розпущеними і зробила ставку на мінімальний макіяж, тому що шанувальники інстадіви явно не збиралися розглядати її обличчя, коли її форми відразу ж привернули увагу фоловерів.

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