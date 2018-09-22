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Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з донькою, яке підірвало мережу

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / Instagram

Американська зірка Кайлі Дженнер опублікувала в мережі нове фото з донькою Стормі Вебстер.

На фото 21-річна бізнесвумен і одна з найпопулярніших зірок в Instagram позує в латексному платті рожевого кольору, водночас як її маленька дочка зображена в сріблястому вбранні. Знімок набрав понад 7,6 мільйонів лайків, а також понад 38 тисяч коментарів.

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Відзначимо, відео, розміщене на сторінці Дженнер на початку вересня, на якому вона з'явилася зі своєю маленькою донькою, набрало понад 30 мільйонів переглядів і майже 100 тисяч коментарів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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