Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з донькою, яке підірвало мережу
-
- 46
Американська зірка Кайлі Дженнер опублікувала в мережі нове фото з донькою Стормі Вебстер.
На фото 21-річна бізнесвумен і одна з найпопулярніших зірок в Instagram позує в латексному платті рожевого кольору, водночас як її маленька дочка зображена в сріблястому вбранні. Знімок набрав понад 7,6 мільйонів лайків, а також понад 38 тисяч коментарів.
І ще: Голлівудська зірка Сальма Хайек показала сімейне фото
Відзначимо, відео, розміщене на сторінці Дженнер на початку вересня, на якому вона з'явилася зі своєю маленькою донькою, набрало понад 30 мільйонів переглядів і майже 100 тисяч коментарів.
Читайте також: Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:56Skoda оновила модель Octavia G-TEC: що змінилося
-
14:31Італійський виробник суперкарів показав перші зображення Ferrari Monza SP1 і SP2
-
14:13Samsung Galaxy S10 порадує любителів класики
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
13:27Тайсон Ф'юрі отримав новий шанс стати чемпіоном світу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:47Кайлі Дженнер опублікувала нове фото з донькою, яке підірвало мережу
-
12:20BMW показала новий тизер наступного покоління 3-Series
-
11:49Голлівудська зірка Сальма Хайек показала сімейне фото
-
11:23Розробники Instagram тестують функцію репоста
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
10:21Знайдено дві планети, які схожі на Землю
-
09:51Опубліковано відео зі зйомок нового Джокера
-
09:27У Канаді з'явилася вакансія дегустатора марихуани
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
08:56В Україні побачили заряджений Chevrolet Camaro ZL1
-
08:38Користувачеві продали iPhone XS Max з дефектним екраном: фотофакт
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
22:57В Австралії пенсіонер знайшов трикілограмовий самородок золота
-
22:23Біля узбережжя США знайшли легендарний корабель капітана Кука
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
21:21Науковці з'ясували, як екстазі впливає на поведінку восьминога
-
20:47Disney перемалює принцесу Тіану, і ось чому
-
20:19Оприлюднено посмертний альбом співака Прінса
-
19:52Лілія Ребрик показала маленьку донечку
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
19:00Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
-
17:20Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день
-
14:56МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:10Найкращі фільми в історії: який кіношедевр вийшов у рік твого народження
-
15:00Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити
-
12:00Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
-
07:00Всесвітній день без автомобіля – чому важливо залишити авто в гаражі
- 19 вересня
-
21:48Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків