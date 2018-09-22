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Голлівудська зірка Сальма Хайек показала сімейне фото

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Сальма Хайек - фото 1
Сальма Хайек / Instagram

Голлівудська актриса Сальма Хайек поділилася з шанувальниками знімком з сімейного архіву.

На новому кадрі, опублікованому в Instagram, 52-річна Хайек позує з чоловіком, французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно і дітьми – спільною дитиною пари, дочкою Валентиною та дітьми Піно від минулого шлюбу.

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"Вони так швидко ростуть", – підписала фото зірка.

Сімейний знімок був розміщений в Instagram Хайек напередодні дня народження дочки Валентини. Зіркова мама також опублікувала коротке відео, в якому донька робить їй зачіску.

"З Днем народження, Валентина! Ти неймовірна. Спасибі за те, що зробила мені зачіску. Я люблю тебе більше, ніж саму себе", – написала актриса в підписі до ролика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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