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Кабінет Міністрів України: відомий склад нового уряду Шмигаля

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У Верховній Раді проголосували за новий Кабмін - фото 1
У Верховній Раді проголосували за новий Кабмін

Під час позачергового засідання Верховної Ради України 4 березня підтримали не лише нового прем'єр-міністра, а й назвали склад нового уряду. Розповідаємо, хто працюватиме в оновленому Кабінеті Міністрів.

Крім Дениса Шмигаля, якого президент Володимир Зеленський висунув на посаду прем'єр-міністра, до Кабміну потрапили й низка нових осіб.

До теми: Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України: біографія і факти

Кабінет Міністрів України: відомий склад нового уряду Шмигаля - фото 390155

Склад нового уряду Шмигаля:

  • Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України – Михайло Федоров.
  • Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Рєзніков.
  • Віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Вадим Пристайко.
  • Міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба.
  • Міністр оборони України – Андрій Таран.
  • Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов.
  • Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков.
  • Міністр фінансів – Ігор Уманський.
  • Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.
  • Міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець.
  • Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт.
  • Міністр у справах ветеранів – Сергій Бесараб.
  • Міністр юстиції – Денис Малюська.
  • Міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчинов.
  • Міністр соціальної політики – Марина Лазебна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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