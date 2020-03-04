Кабінет Міністрів України: відомий склад нового уряду Шмигаля

У Верховній Раді проголосували за новий Кабмін

Під час позачергового засідання Верховної Ради України 4 березня підтримали не лише нового прем'єр-міністра, а й назвали склад нового уряду. Розповідаємо, хто працюватиме в оновленому Кабінеті Міністрів.

Крім Дениса Шмигаля, якого президент Володимир Зеленський висунув на посаду прем'єр-міністра, до Кабміну потрапили й низка нових осіб.

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Склад нового уряду Шмигаля:

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України – Михайло Федоров.

– Михайло Федоров. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Рєзніков.

– Олексій Рєзніков. Віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Вадим Пристайко.

– Вадим Пристайко. Міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба.

– Дмитро Кулеба. Міністр оборони України – Андрій Таран.

– Андрій Таран. Міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов.

– Олексій Чернишов. Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков.

– Арсен Аваков. Міністр фінансів – Ігор Уманський.

– Ігор Уманський. Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.

– Владислав Криклій. Міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець.

– Ілля Ємець. Міністр молоді і спорту – Вадим Гутцайт.

– Вадим Гутцайт. Міністр у справах ветеранів – Сергій Бесараб.

– Сергій Бесараб. Міністр юстиції – Денис Малюська.

– Денис Малюська. Міністр Кабінету Міністрів – Олег Немчинов.

– Олег Немчинов. Міністр соціальної політики – Марина Лазебна.

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