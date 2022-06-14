Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами

Рулетики з кабачків – проста і смачна закуска, яка цілком може прикрасити будь-який святковий стіл. Один з альтернативних варіантів начинки – це морква з волоськими горіхами, майонезом і часником.

Цей рецепт не дарма такий популярний: кабачки в сезон дуже дешеві, та й начинка, в принципі, дуже проста. Як зробити рулетики з кабачків з горіхами в домашніх умовах пише izbaklazhanov.

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Інгредієнти:

Кабачок 70 г

Волоський горіх 45 г

Зернова гірчиця 5 г

Часник 1 г

Зелень (петрушка, кріп) 4 г

Спосіб приготування кабачкових рулетиків:

Кабачки нарізаємо дуже тонкими пластинками вздовж. Має вийти приблизно 8 штук. Злегка підсмажуємо з двох сторін, якщо треба, промокаємо паперовим рушничком. Для гірчично-медової заправки збиваємо всі інгредієнти разом (сік лимона 50 мл, мед 50 мл, гірчиця 50 мл, рослинна олія 100 мл, сіль). Волоські горіхи перебиваємо в блендері, додаємо часник, зелень, зернову гірчицю, сіль до смаку, а також гірчично-медову заправку. Змащуємо начинкою пластинки кабачка і загортаємо рулетом. Можна скріпити шпажкою, але зазвичай підсмажений овоч і так добре тримає форму. Смачного!

Рулетики з горіхами

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