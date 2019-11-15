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Майбутнє поруч: технічні характеристики, ціна та огляд нової Motorola RAZR 2019
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Завершивши низку витоків і чуток, компанія Motorola представила актуальне перевидання культової "розкладачки" RAZR. Крім оригінального дизайну та гнучкого дисплея, фішками новинки стали компактні габарити і найдоступніша ціна в сегменті складних смартфонів.
Смартфон виконаний у формфакторі "розкладачки". Він отримав гнучкий OLED-дисплей діагоналлю 6,21 дюйма з пластиковим покриттям, співвідношенням сторін 21: 9 і роздільною здатністю 2142x876 пікселів. Лінія згину проходить по центру смартфона, який складається навпіл.
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Бічні рамки екрану виконують роль бампера для захисту гнучкого екрану, в області вирізу у верхній частині розташований широкий виріз, в який вписаний динамік, а також фронтальна камера. У нижній – "підборіддя" зі сканером відбитків пальців.
На зовнішній частині корпусу міститься допоміжний 2,7-дюймовий екран для відображення інформації про вхідні дзвінки та повідомлення, а також для управління відтворенням мультимедійних файлів. Його також можна використовувати як видошукач для фронталки. Нижня частина корпусу виконана з текстурованого матеріалу.
Апарат побудований на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 710 і оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті, обсяг вбудованого накопичувача становить 128 ГБ. За можливості зйомки відповідає основна камера з роздільною здатністю 16 Мп (f / 1.7) і підтримкою нічного режиму, для селфі і відеодзвінків передбачений 5-мегапіксельний селфі-модуль.
За автономність відповідає вбудований акумулятор на 2510 мАг. Підтримується швидка зарядка потужністю 15 Вт через порт USB Type-C. Працює апарат під управлінням Android 9.0 Pie.
Технічні характеристики:
- Дисплеї: основний OLED, 6,21 ", 2142x876, 21: 9 + зовнішній 2,7", OLED, 800x600
- Процесор: восьмиядерний Snapdragon 710
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Вбудована пам'ять: 128 ГБ
- Основна камера: 16 Мп (f / 1.7)
- Фронтальна камера: 5 Мп
- Акумулятор: 2510 мАг
- Операційна система: Android 9.0 Pie
Прийом попередніх замовлень на Motorola RAZR (2019) стартує в США 26 грудня за ціною $ 1499. У продаж смартфон надійде в січні 2020. Терміни появи новинки в інших регіонах оголосять пізніше.
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