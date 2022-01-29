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Jeep розкрив вартість нового позашляховика Grand Cherokee 4xe

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Grand Cherokee 4xe - фото 1
Grand Cherokee 4xe / stellantis

Компанія Jeep опублікувала цінник нового позашляховика Grand Cherokee у першій в історії моделі гібридній версії 4xe. Розкрито вартість для США: вона стартує з 57 700 доларів.

Авто пропонують у чотирьох комплектаціях – 4xe, Trailhawk 4xe, Overland 4xe та Summit 4xe – та з ультрарозкішним додатковим пакетом Summit Reserve 4xe. Для порівняння, паливний Grand Cherokee оцінили мінімум у 37 785 доларів, пише stellantis.

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Гібридний Grand Cherokee оснащений тією ж установкою, що і Jeep Wrangler в аналогічній версії: до її складу входить дволітрова "турбочетвірка", пара електромоторів, а загальна віддача становить 375 кінських сил і 637 Нм крутного моменту. Також в арсеналі гібрида вже на старті є просунута система повного приводу Quadra-Trac II. Тільки на електротязі п'ятимісний позашляховик проїжджає до 40 км проти 50 у Wrangler 4xe.

З помічників є система запобігання зіткнення, що розпізнає пішоходів та велосипедистів, адаптивний круїз-контроль, функція моніторингу сліпих зон, система попередження про поперечний рух транспортних засобів ззаду та інші.

Збирають Jeep Grand Cherokee на заводі Detroit Assembly Complex – Mack в американському Детройті. Перші екземпляри гібридного позашляховика вирушать до клієнтів навесні.

Jeep розкрив вартість нового позашляховика Grand Cherokee 4xe - фото 494221

Jeep розкрив вартість нового позашляховика Grand Cherokee 4xe - фото 494222

Jeep розкрив вартість нового позашляховика Grand Cherokee 4xe - фото 494223

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