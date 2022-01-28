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Британська пара перетворила старий фургон на стильний будинок на колесах
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Подорож світом на власному автобудинку – мрія багатьох. І британське подружжя Олівія Діккенс і Адам Хілі довели, втілення задуманого – цілком реальна місія. Пара перетворила старий обшарпаний фургон на стильний будинок на колесах і тепер подорожують наймальовничішими куточками планети.
Як пише The Sun, Олівія Діккенс і Адам Хілі залежні від мандрівок, і вони не могли всидіти на місці, коли пандемія диктувала свої правила. Тож ентузіасти вирішили підійти до цієї справи з кардинально іншої сторони. Так, у січні минулого року пара зважилася на покупку трейлера. Пересувний будинок коштував їм 5000 фунтів стерлінгів (190 тисяч гривень).
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Щоправда, його довелося трохи доопрацювати, аби подорожі були справді безтурботними та комфортними. Подружжя затіяло капітальний ремонт фургона та облаштування його кухнею, двоспальним ліжком, ізоляцією, вентиляційними отворами та розсувним вікном. На усе це у британців пішло 10 000 фунтів стерлінгів (380 тисяч гривень).
"Ніщо не зрівняється з тим, щоб прокинутися поруч із прекрасним пляжем або горами і бути першим, хто побачить вигляд цього ранку, попиваючи чашку кави, затишно влаштовуючись у комфортному ліжку", – розповіла Олівія.
"Перш ніж купити фургон, ми переглянули безліч відеороликів на YouTube за участю інших звичайних людей, які не завжди мали навички, але зуміли перетворити фургон на чудові будинки на колесах. Перші кілька тижнів я навіть не вмів користуватися викруткою, а до кінця вже майстрував полиці та шафи”, – додав Хілі.
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