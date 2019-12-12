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Захищаємо авто від зимових реагентів правильно

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Авто взимку - фото 1
Авто взимку / autocentre

Найчастіше реагенти негативно впливають на стан автомобіля. Експерти порекомендували автовласникам кілька хитрощів, що дозволяють уберегти машину.

Перш за все, авто треба мити як мінімум двічі на місяць, щоб видалити роз'їдаючу речовину з металу. Найкращим рішенням буде візит на мийку, бо очищення вимагає не тільки кузов, але і днище з порогами.

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Важливо пам'ятати і про правила миття в зимовий період. Наприклад, протипоказано подавати на автомобіль з холоду гарячу воду. Перед процедурою краще дати машині відігрітися в приміщенні близько десяти хвилин. Кожен паз і замок слід продути повітрям, а також висушити гумові дверні ущільнювачі. Після мийки автомобіль має просохнути перед виїздом на вулицю.

Після мийки рекомендують обробити поверхню залізного коня "рідким склом", воском або керамічним покриттям. Обробку колісних дисків можна провести самостійно. Для цього знадобляться антиіржа і балончик грунтівки.

Захищаємо авто від зимових реагентів правильно - фото 373780

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Джерело: drive2
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