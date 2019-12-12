На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Захищаємо авто від зимових реагентів правильно
-
- 21
Найчастіше реагенти негативно впливають на стан автомобіля. Експерти порекомендували автовласникам кілька хитрощів, що дозволяють уберегти машину.
Перш за все, авто треба мити як мінімум двічі на місяць, щоб видалити роз'їдаючу речовину з металу. Найкращим рішенням буде візит на мийку, бо очищення вимагає не тільки кузов, але і днище з порогами.
І ще: Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart
Важливо пам'ятати і про правила миття в зимовий період. Наприклад, протипоказано подавати на автомобіль з холоду гарячу воду. Перед процедурою краще дати машині відігрітися в приміщенні близько десяти хвилин. Кожен паз і замок слід продути повітрям, а також висушити гумові дверні ущільнювачі. Після мийки автомобіль має просохнути перед виїздом на вулицю.
Після мийки рекомендують обробити поверхню залізного коня "рідким склом", воском або керамічним покриттям. Обробку колісних дисків можна провести самостійно. Для цього знадобляться антиіржа і балончик грунтівки.
Читайте також: Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
11:11Захищаємо авто від зимових реагентів правильно
-
10:51Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас
-
10:34Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
-
10:18Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions
-
09:42Слава і Віка з НеАнгелів позували у спокусливій білизні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:14Названа дата виходу четвертої Матриці з Кіану Рівзом
-
08:48Злодій втік, побачивши голу зірку Instagram: відео
-
08:25На дні Тихого океану знайшли тисячі таємничих дірок
-
07:57Тіна Кароль вразила фанатів звабливими кадрами
-
07:336 симптомів, які свідчать про те, що у вас грип
-
07:18Погода в Україні 12 грудня: ранкові тумани та поривчастий вітер
- 11 грудня
-
22:25ПАПІК 13, 14 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом
-
21:54HUAWEI P40 вразить своїм акумулятором
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:36Шахтар – Аталанта: відео голів і огляд матчу Ліги Чемпіонів
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
21:0012 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Цей тип чоловіків максимально приваблює жінок
-
20:22Китайці почнуть друкувати бюджетного конкурента Smart
-
19:52Ще зовсім юний: мама Ілона Маска виклала його раритетне фото
-
19:44Знаки Зодіаку, які найчастіше розбивають серця
-
19:30ШАХТАР ▶ АТАЛАНТА онлайн: дивитись трансляцію матчу Ліги Чемпіонів
-
19:16У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
18:53Ентузіаст створив безпечні навушники для пішоходів: у чому їх особливість
-
10:34Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
- 11 грудня
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах
- 09 грудня
-
22:116 безглуздих міфів про утримання від сексу
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
14:19Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків