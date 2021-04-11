Дрифт, знятий через тепловізор, показали на видовищному відео

Австралійці з компанії Queensland Aerial придумали оригінальний спосіб зняти дрифт. Щоб показати його під небаченим раніше кутом, вони вирішили використовувати тепловізійну камеру.

Ролик зняли на фестивалі Rockynats Burnout, який пройшов в місті Рокхемптон на сході Австралії. Захід, в якому взяли участь тисячі людей, присвячений "спалюванню" покришок. Про це пише msn.

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Результат, відображений тепловізором, вийшов ефектним і навіть більш інформативним, ніж зйомка за допомогою стандартної камери. Тепловізор "ігнорує" остиглі клуби диму, що піднімаються від коліс, і підсвічує гарячі сліди покришок, які формують візерунки на асфальті. Крім цього, так простіше спостерігати і за самим автомобілем, який не губиться з виду.

Як і належить таким заходам, на Rockynats Burnout не обійшлося без вибуху покришки. Задня права шина вибухає на 55-й секунді відео, і розпечені шматки злітають в повітря, майже долітаючи до глядацької зони.

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