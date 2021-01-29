У Jaguar збираються відродити родстер 1950-х років

Відділення Jaguar Classic, яке спеціалізується на реставрації класичних машин і будівництві їх сучасних реплік, представило четверту модель сімейства Continuation.

У період з 1951 до 1953 року Jaguar побудував всього 53 екземпляри C-Type, з яких 43 були продані приватним клієнтам, переважно американцям.

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Втім, інтерес викликає не стільки факт обмеженого тиражу, скільки перегонові успіхи машини. За три роки C-Type двічі перемагали в Ле-Мане, причому в 1953-му всі родстери доїхали до фінішу, зайнявши перше, друге і четверте місця.

Цьогоріч Jaguar святкує 70-річчя першої перемоги в Ле-Мане та з цієї нагоди вручну збере вісім нових C-type Continuation, використовуючи архівні матеріали та цифрові 3D-моделі оригінальних родстерів. Машини будуть ідентичні заводським гоночним C-Type 50-х років, тобто отримають рядну шістку 3.4 з трьома карбюраторами Weber 40DCO3 (близько 220 сил), дискові гальма (в 1953-му сер Стірлінг Мосс вперше в історії автоспорту виграв міжнародну гонку на машині з дисковими гальмами, і це був C-Type).

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