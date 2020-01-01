Jaguar протестувала новий спорткар на іграшковому треку Hot Wheels

Британський автовиробник Jaguar недавно представив оновлену модель спорткара F-Type з потужнішою апаратною начинкою. Для демонстрації його можливостей спільно з Hot Wheels була побудована траса, якою проїхала модель у масштабі 1:64.

Для рекламної кампанії Jaguar спільно з відомим виробником іграшкових автомобілів Hot Wheels створила 232-метрову трасу, на яку виїхала зменшена у масштабі 1:64 модель нового F-Type.

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На деяких ділянках машині вдалося розігнатися до 482 км/год. Правда, із застереженням, що швидкість була перерахована до масштабів звичайного автомобіля. Реальна ж швидкість F-Type досягає 300 км/год.

Під час заїзду показані всі етапи створення автомобіля: від макета на столі дизайнера до вибору покришок, які будуть встановлені у новому F-Type. Автовиробник демонструє її сильні сторони, закінчуючи заїзд зустріччю мініатюрної моделі і оригіналом. Є також відео, в якому детально розповідається про процес створення траси.

Оновлена ​​модель F-Type отримала п'ятилітровий мотор V8. На вибір доступна одна з двох версій: потужністю 450 кінських сил з обертовим моментом 580 Нм і "заряджену" модель F-Type R на 575 кінських сил і 700 Нм крутного моменту.

Восьмиступеневий автомат Quickshift став швидшим. У комплектацію F-Type R входять керамічні гальма, нові пружини підвіски й адаптивні амортизатори. Обидві моделі отримають систему Quiet Start, яка дозволяє включити двигун без зайвого шуму. У комплект входить адаптивний вихлоп.

Найбільшим змінам піддався і салон автомобіля. Приладова панель повністю електронна. Фішкою F-Type став 12,3-дюймовий дисплей з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto і навіть Baidu CarLife з можливістю безпровідного оновлення. Усі перераховані оновлення будуть також доступні в кузові "кабріолет":

Оновлений Jaguar надійде у продаж у 2020 році.

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