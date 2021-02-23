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Jaden – Photograph: дивіться онлайн новий кліп сина Вілла Сміта

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Джейден Сміт випустив кліп на пісню Photograph - фото 1
Джейден Сміт випустив кліп на пісню Photograph

Американський співак Джейден Сміт, син актора Вілла Сміта, випустив кліп на пісню "Photograph". Дивіться нову відеороботу на Радіо МАКСИМУМ!

У кліпі Джейден Сміт плаває у морі та робить фотографії на вечірньому пляжі. Вранці він прокидається у піску та виявляє, що кадри з його плівки порожні.

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Jaden – Photograph, дивіться новий кліп сина Вілла Сміта:

Композицію артист написав разом з Брайаном Лі і Одесою Едлон. Трек став частиною мікстейпа "CTV3: Cool Tape Vol. 3", який вийшов у серпні 2020 року.

Також торік Джейден випустив кліп на пісню-саундтрек до нової гри "Людина-павук: Miles Morales". Пісня увійшла до оригінального плейлисту гри. Композитор Джоном Паесано, який працював над нею, відомий завдяки своїй роботі над серіалами Marvel "Шибайголова" і "Захисники", а також саундтреками до ігор Mass Effect: Andromeda і Detroit: Become Human. В "I'm Ready" Джейден співає і читає реп від імені головного героя – Пітера Паркера.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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