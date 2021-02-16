Оззі Осборн випустив анімаційний кліп про наркотики і поліцію

Легендарний британський рок-музикант, великий і жахливий Оззі Осборн випустив анімаційний відеокліп на композицію It's A Raid з альбому Ordinary Man.

Ролик опубліковано в YouTube-каналі музиканта.

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Героями нового анімаційного кліпу стали сам Оззі Осборн і його співавтор Post Malone. Рішення зробити кліп мультиплікаційним було прийнято у зв'язку з обмеженнями по коронавірус. Сюжет ролика заснований на реальних подіях, які сталися з Осборном в 70-х роках, коли під час запису альбому Black Sabbath Vol. 4 він помилково натиснув на тривожну кнопку, прийнявши її за кнопку включення кондиціонера. У паніці музиканти позбулися всіх наркотиків, що у них були, бо на виклик прибули поліцейські.

Оззі Осборн зараз працює в Англії над новим диском. Але страждає від хвороби Паркінсона, тому запис йде повільно. Але співак твердо має намір усе завершити!

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