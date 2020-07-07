Ці симптоми сигналізують про дефіцит вітаміну В12

Медики попередили, що погіршення зору може сигналізувати про дефіцит вітаміну В12. У зв'язку з чим бажано якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Як пояснили фахівці, нестачу в тілі вітаміну B12 не так просто виявити, з огляду на те, що ознаки можуть розвиватися дуже повільно протягом тривалого періоду часу. При цьому цей вітамін життєво важливий для повноцінного функціонування всіх систем організму. Тому не варто ігнорувати симптом, який пов'язаний з погіршенням зору.

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"Одним зі знаків дефіциту вітаміну B12 є розмитий або порушений зір. Це безпосередньо має відношення до пошкодження зорового нерва. Таке порушення може вплинути на нервовий сигнал, який підтримує зв'язок очей з головним органом центральної нервової системи. Цей стан відомий як оптична невропатія", – пояснили медики.

Експерти також додали, що розмитий зір також може бути викликаний катарактою, мігренню або травмою ока. Більш загальні ж ознаки дефіциту вітаміну B12 містять втому, жовтяничне забарвлення шкіри і запаморочення. При зазначених симптомах насамперед рекомендовано звернутися до лікаря для визначення діагнозу. Найкращими ж джерелами речовини є яловичина, печінка, молочні продукти, яйця і лосось.

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