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Несподівані факти про фруктово-овочеві дієти

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Фрукти і овочі - фото 1
Фрукти і овочі / healthline

Дослідник Дагфінн Аун зазначає, що фрукти та овочі знижують рівень холестерину і кров'яний тиск, покращують стан кровоносних судин та імунної системи. Однак тут є і свої мінуси.

У вас буде дефіцит важливих макроелементів

Фрукти і овочі забезпечать вас клітковиною і вуглеводами, але з них ви не отримаєте потрібної кількості жирів і білків. А вони життєво необхідні організму. Жири – для здоров'я мозку, достатньої кількості енергії та обміну речовин, білки – для сильних м'язів і міцної імунної системи.

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Ви станете менш енергійним

В середньому, чоловікові з помірно активним способом життя необхідно 2 400-2 800 калорій на день, а жінці 1 800-2 200. Але якщо не їсти зернові, насіння, горіхи і олії, вкрай складно отримати стільки калорій. Щоб вам легше було уявити 2 200 калорій – це приблизно 100 чашок порізаної капусти або 23 яблука. Звичайно, є більш калорійні овочі, наприклад, авокадо. Але навіть якщо максимально урізноманітнити рослинну їжу, все одно доведеться з'їдати дуже багато.

Ви залишитеся без важливих вітамінів і мінералів

У дієті, де фрукти та овочі – єдине джерело енергії, буде бракувати ключових поживних речовин. Хоча в багатьох популярних дієтах, в тому числі середземноморській, багато фруктів і овочів, вони також збалансовано включають і інші види продуктів.

Несподівані факти про фруктово-овочеві дієти - фото 414513

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Джерело: healthline
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