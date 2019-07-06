Івана Купала 2019: прикмети і заборони, що не можна робити в свято

7 липня святкують Іванов день – Івана Купала. Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Дізнайтеся, що не можна робити у цей день.

Свято Івана Купала сповнене містики й таємних обрядів. Віддавна велася традиція: дівчата плели вінки та пускали їх по воді, щоб знайти свого обраного. Не менш важливим обрядом були стрибки через багаття. Розповідаємо про прикмети в ніч на Івана Купала.

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Що не варто робити на Івана Купала:

У давнину, за повір'ям, на Купальську ніч не спали, щоб не накликати нечисту силу, яка розбушувалася в цей період.

Напередодні свята не можна було лишати відкритими двері та вікна. Також селяни на вікна й поріг клали кропиву, щоб в оселю не пробралася нечиста сила.

Не можна тримати вдома такі речі: всякий мотлох, опудало відьми, одяг хворих людей. Тому вечері розводили купальське ритуальне багаття на кордоні села й спалювати все.

Селяни не випускали коней, оскільки їх могли вкрасти нечисті сили. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.

Не можна контактувати зі зміями, бо існує повір'я, що на Івана Купала змія-мідянка стає зрячою та вкрай небезпечною – може кинутися на людину і вкусити її. Від такого укусу скоро помирають.

Прикмети гадання на Івана Купала:

Якщо вінок потонув, то милий розлюбив, і вийти за нього заміж не вийде.

Чий вінок найдалі пропливе, та буде щаслива.

У кого найдовше прогорить лучинка, та проживе довге життя.

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