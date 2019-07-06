Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Івана Купала 2019: прикмети і заборони, що не можна робити в свято

  • 29
7 липня – Івана Купала - фото 1
7 липня – Івана Купала

7 липня святкують Іванов день – Івана Купала. Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Дізнайтеся, що не можна робити у цей день.

Свято Івана Купала сповнене містики й таємних обрядів. Віддавна велася традиція: дівчата плели вінки та пускали їх по воді, щоб знайти свого обраного. Не менш важливим обрядом були стрибки через багаття. Розповідаємо про прикмети в ніч на Івана Купала.

І ще: Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом

Що не варто робити на Івана Купала:

  • У давнину, за повір'ям, на Купальську ніч не спали, щоб не накликати нечисту силу, яка розбушувалася в цей період.
  • Напередодні свята не можна було лишати відкритими двері та вікна. Також селяни на вікна й поріг клали кропиву, щоб в оселю не пробралася нечиста сила.
  • Не можна тримати вдома такі речі: всякий мотлох, опудало відьми, одяг хворих людей. Тому вечері розводили купальське ритуальне багаття на кордоні села й спалювати все.
  • Селяни не випускали коней, оскільки їх могли вкрасти нечисті сили. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.
  • Не можна контактувати зі зміями, бо існує повір'я, що на Івана Купала змія-мідянка стає зрячою та вкрай небезпечною – може кинутися на людину і вкусити її. Від такого укусу скоро помирають.
Івана Купала 2019: прикмети і заборони, що не можна робити в свято - фото 338951

Прикмети гадання на Івана Купала:

  • Якщо вінок потонув, то милий розлюбив, і вийти за нього заміж не вийде.
  • Чий вінок найдалі пропливе, та буде щаслива.
  • У кого найдовше прогорить лучинка, та проживе довге життя.

Вам знадобиться: Привітання з Днем ангела Івана: побажання і картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • 03 липня, 15:32
  • 1688
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 353
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 1084
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Важлива Фото