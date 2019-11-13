Іван Дорн вразив мережу ремейком кліпу Танці гурту Воплі Відоплясова

Онлайн-видання Слух не стомлюється тішити нас крутими ремейками музичних кліпів. Цього разу в мережу виклали відеороботу на кліп гурту ВВ "Танці", а якій знявся Іван Дорн та інші популярні особистості мережі. Ви зобов'язані його побачити!

Оригінальна відеоробота вийшла у 1989 році.

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Це був перший кліп в українському шоу-бізнесі. Пісня одразу ж стала хітом (і залишилася ним по сьогоднішній день). Цього року їй виповнюється уже 30 років.

Роль Олега Скрипки в рімейку дісталася Івану Дорну, також у кліпі знялися Ян Гордієнко (YanGo), Володимир Остапчук та Андрій Шабанов. Олександр Піпа, співзасновник групи "Воплі Відоплясова" і герой оригінального кліпу, позичив для зйомок рімейка свою бас-гітару, на якій він грав у кліпі 1989 року.

Раніше ремейк зняли на улюблену пісню киян – "Хрещатик". Павла Зіброва у новому відео зіграв мільйонер Гарік Корогодський.

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