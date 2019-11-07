Арсен Мірзоян і Олег Собчук – Іграшкова зброя: слухайте нову пісню несподіваного дуету

Арсен Мірзоян потішив прихильників незвичайним дуетом з Олегом Собчуком з гурту "СКАЙ" і випустив трек Іграшкова зброя. Слухайте пісню онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Фронтмен "СКАЙ" Олег Собчук та Арсен Мірзоян випустили спільну пісню "Іграшкова зброя", яка вже встигла припасти до душі прихильникам. Відзначимо, що новинка потрапила у лонг-плей Мірзояна "Інгредієнт".

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Ідея ліричної пісні спала на думку Мірзояну вже давно, однак тоді йому бракувало ще одного співака для дуету. Тому невдовзі Арсен разом з Собчуком записали "Іграшкову зброю", яку називають ілюстрацією дружби. Додамо, що обкладинка композиція також не звичайна, адже її намалював сам Мірзоян.

Слухати онлайн пісню Арсен Мірзоян і Олег Собчук – Іграшкова зброя:

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