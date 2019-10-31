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Київ через 25 років: вийшла сучасна версія кліпу Павла Зіброва – Хрещатик
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У мережі опублікували ремейк на кліп до культової пісні Павла Зіброва – "Хрещатик". Для зйомок знайшли ту ж машину і водія, що були в оригінальному відео, але роль самого співака та інших персонажів виконали інші герої. Зацініть!
Кліп "Хрещатик" вийшов ще в 1994 році, тож у ремейку можна побачити, як змінилася головна вулиця Києва за 25 років. Автором ідеї перезйомки культового відео став онлайн-журнал "Слух": продюсером кліпу виступив головний редактор видання Максим Сердюк, режисером – Артем Григорян.
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У новому кліпі знялися Ната Жижченко (ONUKA), Гарік Корогодський, Анатолій Анатоліч і Варвара Лущик із фільму "Гуцулка Ксеня". Спеціально для відео знайшли ту ж машину і водія, що були у Павла Зіброва. Зацініть сучасну версію "Хрещатика":
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