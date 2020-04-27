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Коронавірус Карантин

Італія, попри пом'якшення карантину, не збирається впускати туристів у 2020 році

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Іноземці не зможуть цьогоріч відвідати Італію - фото 1
Іноземці не зможуть цьогоріч відвідати Італію / gettyimages

Італія уже починає знімати карантинні обмеження для своїх громадян, введені через пандемію коронавірусу. При цьому уряд країни не планує відкривати кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Уже з 4 травня в Італії запрацюють будівельні компанії, деякі виробники та оптовики. Також громадянам дозволять відвідувати парки та сквери. Більше не будуть заборонені траурні церемонії, але з умовами збереження соціальної дистанції та кількості присутніх до 15 осіб.

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З 18 травня очікується відкриття магазинів роздрібної торгівлі, музеїв і бібліотек, а з червня – ресторанів, барів, салонів краси та перукарень.

А от школи, як заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, залишаться закритими до початку наступного навчального року у вересні.

Проте Італія не планує відкривати кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

За словами представників уряду, відкриття кордонів малоймовірне та буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації, а також від дій інших країн. Натомість в Італії будуть розвивати внутрішній туризм. Сім'ям з низькими доходами нададуть субсидії (до € 500 на родину) на літній відпочинок всередині країни.

Італія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн світу. Станом на 27 квітня тут виявлено 197,6 тисячі випадків COVID-19. Від хвороби померли понад 26,6 тисячі осіб, а одужали – майже 65 тисяч італійців.

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Джерело: repubblica.it
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