Італія, попри пом'якшення карантину, не збирається впускати туристів у 2020 році

Італія уже починає знімати карантинні обмеження для своїх громадян, введені через пандемію коронавірусу. При цьому уряд країни не планує відкривати кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Уже з 4 травня в Італії запрацюють будівельні компанії, деякі виробники та оптовики. Також громадянам дозволять відвідувати парки та сквери. Більше не будуть заборонені траурні церемонії, але з умовами збереження соціальної дистанції та кількості присутніх до 15 осіб.

До теми: Коли Італія планує відновити роботу головних визначних пам'яток

З 18 травня очікується відкриття магазинів роздрібної торгівлі, музеїв і бібліотек, а з червня – ресторанів, барів, салонів краси та перукарень.

А от школи, як заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, залишаться закритими до початку наступного навчального року у вересні.

Проте Італія не планує відкривати кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

За словами представників уряду, відкриття кордонів малоймовірне та буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації, а також від дій інших країн. Натомість в Італії будуть розвивати внутрішній туризм. Сім'ям з низькими доходами нададуть субсидії (до € 500 на родину) на літній відпочинок всередині країни.

Італія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн світу. Станом на 27 квітня тут виявлено 197,6 тисячі випадків COVID-19. Від хвороби померли понад 26,6 тисячі осіб, а одужали – майже 65 тисяч італійців.

Читайте також: Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків