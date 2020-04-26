Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків

Сицилія оплатить туристам 50% вартості авіаквитків на острів, а також погасить частину рахунку за готель в рамках стратегії по відновленню туризму після закінчення пандемії коронавірусу.

Згідно з новою стратегією розвитку туризму на Сицилії, яка орієнтована на відновлення галузі після закінчення пандемії коронавірусу, влади регіону готова оплатити 50% вартості авіаквитків, а також кожну третю ніч в готелі. Крім того, туристи отримають безкоштовні квитки в музеї та на місця археологічних розкопок. Ваучери з пропозиціями будуть доступні на сайті Visit Sicily.

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Влада Сицилії готова витратити на цю програму 50 мільйонів євро, в той час як за березень і квітень індустрія втратила близько 1 мільярда євро.

Італія планує поетапний вихід з карантину з 4 травня і вже шукає способи перезапуску туристичної галузі, на яку припадає 13% ВВП. Серед заходів, запропонованих регіональними офісами по туризму – соціальне дистанціювання на пляжах.

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