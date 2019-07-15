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Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів

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Справжній кондитерський Всесвіт! - фото 1
Справжній кондитерський Всесвіт! / bigpicture

Подивіться, як виглядає справжнє солодке мистецтво! Радимо не переглядати тим, хто прийняв рішення виключити цукор зі свого раціону.

Маттео Стуччі – італійський кондитер і майстер оригінальної подачі десерту. Він вважає, що важливий не тільки смак їжі, але і естетика. А на тлі своїх солодких шедеврів він розігрує всілякі сюжети, в чому йому допомагають багата уява і маленькі фігурки.

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Мініатюрні сцени з життя крихітних чоловічків, зображені Маттео Стуччі, приводять у захват навіть найдосвідченіших глядачів. Молодій людині вдалося піднести класичні десерти в абсолютно новому форматі.

У повсякденному житті 23-річний Маттео працює шеф-кухарем кондитерської компанії в невеликій провінції Північної Італії. А от у вільний час талановитий дизайнер солодощів розробляє і створює складні сцени з десертів, і публікує їх на своїй сторінці в Instagram.

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Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341133

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341134

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341135

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341136

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341137

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341138

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341139

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341140

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341141

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341142

Італійський кондитер створює цілі світи із солодощів - фото 341143

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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