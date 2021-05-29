Італійські карабінери взяли на озброєння броньовані поліцейські Alfa Romeo

Alfa Romeo представила броньовану версію седана Giulia. Вона розроблена спеціально для італійської поліції й захищає пасажирів від обстрілу зі стрілецької зброї.

Карабінери – один з родів військ у складі збройних сил Італії та займаються не тільки охороною правопорядку, а й виконують функцію військової поліції. Вони співпрацюють з Alfa Romeo уже 70 років, а тепер карабінери отримали від місцевого автовиробника новий спецтранспорт – патрульну машину на базі седана Giulia, пише Motor.

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Скло та двері автомобіля захищені по класу B4. Вони здатні захистити пасажирів від обстрілу з пістолетів, карабінів і гвинтівок патронами калібром до .44 Magnum. На даху броньованого седана встановили кілька проблискових маячків з індивідуальними обтічниками, а в бічні дзеркала вбудували стробоскопи.

Нарешті, на чорний кузов Alfa Romeo Giulia нанесли кольорографічну схему зі смуг червоного кольору, білої даху і написів Carabinieri. Салон розрахований на трьох поліцейських і одного затриманого. У цілому для карабінерів випустять 1770 броньованих седанів.

Донором для патрульної машини цього разу стала не 510-сильна версія Quadrifoglio – по одному такому седану є у карабінерів у Римі та Мілані, а скромніша модифікація з 2,0-літровим турбомотором потужністю 197 кінських сил. З місця до "сотні" вона розганяється за 6,6 секунди, а максимальна швидкість такої Giulia досягає 230 км/год.

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