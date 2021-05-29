14-річний Honda Civic пустять з молотка за шалені гроші: усього випустили 300 таких авто

У Великій Британії виставили на продаж Honda Civic Mugen RR 2007 року випуску за 90 000 фунтів стерлінгів. Настільки високу вартість продавець пояснює рідкістю цього виконання й ідеальним зовнішнім, а також технічним станом автомобіля.

Honda Civic Mugen RR дебютував у 2007 році. Весь тираж обмеженої серії, що складається з 300 екземплярів, розпродали в Японії у перші 10 хвилин після початку продажів, пише Torque GT.

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Спецсерія відрізнялася яскраво-червоним кольором кузова, розвиненим обвішуванням, карбоновими бамперами, а також алюмінієвим капотом і 18-дюймовими колісними дисками особливого дизайну. Завдяки полегшеним матеріалам масу автомобіля вдалося знизити на 14 кілограмів.

Ще однією особливістю Civic Mugen RR стало регульоване заднє антикрило з вуглепластику. Крім того, інженери довели віддачу дволітрового двигуна спецверсії до 240 кінських сил і 218 Нм. У салоні спортивного седана встановили гоночні сидіння-"ковші" Recaro з карбоновими вставками, а також додаткові датчики температури масла, охолоджувальної рідини та тиску. Щоб замовити для спецсерії оригінальні запчастини необхідно довести ательє Mugen, що Civic є оригінальним, а не стилізацією під "заряджену" версію.

За 14 років експлуатації цей екземпляр проїхав усього 53 000 кілометрів. У зв'язку з цим спорткар зберігся у чудовому зовнішньому та технічному стані. Розлучитися з унікальним Civic Mugen RR власник готовий за 90 000 фунтів стерлінгів. Рідкісний спортивний седан стане прикрасою будь-якої автомобільної колекції.

У серпні минулого року аукціонний дім Bring & Trailer виставив на продаж середньомоторний задньопривідний Honda Civic 1984 року випуску. Хот-хетч з мотором V6 від Acura, який був одним з найкращих незаводських тюнінг-проєктів початку 1990-х, що збереглися до наших днів у незмінному вигляді, оцінили в 35 000 доларів.

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