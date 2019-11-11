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Італійські карабінери пересіли на ефектні Suzuki Jimny

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Італійські поліцейські їздитимуть на Jimny - фото 1
Італійські поліцейські їздитимуть на Jimny

Служба карабінерів Італії закупила 20 Suzuki Jimny, доопрацьованих фірмою Focaccia Group. Позашляховики отримали проблискові маячки, ліврею відомства, а також скриньки для зберігання зброї у салоні. Чим ще особливі автівки для італійських поліцейських?

Крім перерахованих доробок, автомобіль оснастили комплектом ланцюгів для слизьких засніжених доріг, адже ці Jimny працюватимуть у важкодоступних гірських районах Альп і Апеннін. Мотор у поліцейських позашляховиків стандартний – 1,5-літровий потужністю 102 кінські сили.

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Карабінери – одне з чотирьох відомств Збройних сил Італії, яке виконує функцію поліції. Раніше карабінери вже закуповували суперкари Lotus Evora для контролю за рухом на автострадах, а також Alfa Romeo 159, Land Rover Defender і моделі інших брендів.

Що стосується нового Jimny в Україні, то його можна купити за ціною від 489 000 гривень. Стандартно позашляховик укомплектований антиблокувальною системою гальм і системою стабілізації, помічником при старті на підйомі і спуску з гори, функцією контролю тиску в шинах і допомоги при екстреному гальмуванні.

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Джерело: Motor
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