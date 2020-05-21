Італійка виграла у лотерею картину Пікассо за мільйон євро

Мешканка Італії взяла участь у французькій благодійній лотереї та стала володаркою цінної картини Пікассо. Клаудіа Боргоньо виграла Nature morte за € 1 мільйон. Лотерейний білет обійшовся їй у 100 євро.

Пабло Пікассо написав натюрморт у 1921 році. На абстрактному полотні зображений стіл з газетами і склянкою абсенту.

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Лотерею організував французький офіс Christie's у рамках благодійної акції "Пікассо за 100 євро". У результаті вдалося зібрати 5,1 млн євро, з яких € 900 000 надійдуть колекціонерові-мільярдерові з Монако Давиду Нахмаду, який надав картину.

Решту суми благодійна організація CARE направить на забезпечення мешканців Африки водою, зокрема, на будівництво колодязів. Проєктом охоплено населення Камеруну, Мадагаскару і Марокко.

У паризькому офісі аукціонного дому Christie's припустили, що Пікассо дуже сподобалася б така акція. Адже за життя він виявляв великий інтерес до соціальних питань.

Італійка виграла картину Пікассо у лотерею

Також організатори торгів розповіли, що вони реалізували 51 000 квитків вартістю 100 євро.

Раніше, у 2013 році, роботу Пікассо 1914 року виграв 25-річний американець. Тоді аукціоністи зібрали 4,8 мільйона євро на порятунок древнього фінікійського міста в Лівані.

Після семирічної перерви між першими двома розіграшами картин Пікассо організатори аукціону сподіваються проводити цей благодійний захід щорічно.

Найвища сума, за яку коли-небудь продавали твори Пікассо, була заплачена за його картину у травні 2015 року. Тоді аукціонний будинок Christie's продав одну з робіт серії "Алжирські жінки" (Les femmes d'Alger) 1955 року за 179,4 млн доларів.

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