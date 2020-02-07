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Кожен охочий може виграти картину Пікассо: умови дуже прості

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Картину Пікассо розіграють 30 березня - фото 1
Картину Пікассо розіграють 30 березня

Французька некомерційна організація Aider les Autres проводить благодійну лотерею, що дозволяє виграти оригінал картини "Натюрморт" (Nature Morte, 1921) Пабло Пікассо вартістю $ 1,1 мільйона. Щоб взяти участь, необхідні лише 100 євро і крихта везіння.

Ініціатива спрямована на збір коштів для забезпечення доступу до чистої води в Камеруні, Мадагаскарі та Марокко.

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Розіграш під назвою "1 Пікассо за 100 євро" відбудеться 30 березня. Він повинен був пройти ще 6 січня, але організатори продовжили крайній термін. Онлайн можна придбати не більше 30 білетів, а от масштабніше замовлення можна оформити за допомогою електронної пошти.

Щоб взяти участь у розіграші потрібно придбати лотерейний білет - фото 384758
Щоб взяти участь у розіграші потрібно придбати лотерейний білет

Наразі картина виставляється у Музеї Пікассо у Парижі. Вона виконана в стилі синтетичного кубізму. На картині у двомірному просторі зображені газета і склянка абсенту. Робота раніше належала колекціонеру Пікассо Девіду Нахмаду, потім її передали Музею сучасного мистецтва Сан-Франциско.

Це вже другий розіграш робіт Пікассо. У 2013 році картину "Людина в циліндрі" (1914) виграв 25-річний Джеффрі Гонано, який взяв участь в лотереї випадково, оскільки не міг знайти, що повісити на стіну. Тоді розіграш проводився з метою збору коштів на створення центру прикладного мистецтва та інституту ханаанських, фінікійських і пунічних досліджень у Лівані.

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Джерело: Artsy
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