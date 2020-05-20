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Леонардо б підтримав: У Франції пропонують продати легендарну Мону Лізу

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Бізнесмен пропонує продати "Мона Лізу", щоб побороти кризу у Франції - фото 1
Бізнесмен пропонує продати "Мона Лізу", щоб побороти кризу у Франції / gettyimages

Глава французької компанії Fabernovel Стефан Дістангіан запропонував владі продати картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Бізнесмен вважає, що отриманих грошей вистачить, щоб подолати кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Дістангіан упевнений, що витрати Франції на боротьбу з COVID-19, що становлять мільярди євро, забезпечать країні затяжну фінансову кризу.

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Він вважає, що ці гроші потрібно чимось компенсувати, і допомогти міг би продаж чогось цінного, але такого, що не має критичної важливості для добробуту нації. Таким бізнесмен вважає "Мону Лізу", яка зберігається в Луврі. На його думку, картина має лише символічну цінність, натомість за неї можна виручити не менше € 50 мільярдів.

'Мона Ліза' може врятувати економіку Франції - фото 405167
"Мона Ліза" може врятувати економіку Франції / gettyimages

Як альтернативне рішення Дістангіан пропонує відкрити свого роду "підписку" на шедевр для музеїв світу: надавати його в оренду іншим державам в обмін на криптовалюту. Так Франція змогла б заробити, але при цьому зберегла б за собою право володіти картиною і стежити за її збереженням.

Попри те що бізнесмена розкритикували любителі мистецтва, сам він упевнений, що Леонардо да Вінчі підтримав би його ідею.

Він не тільки малював, а й виявляв інтерес до всіх наукових і технологічних нововведень свого часу, – зауважив Дістангіан.

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Джерело: Independent
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