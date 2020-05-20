Леонардо б підтримав: У Франції пропонують продати легендарну Мону Лізу

Глава французької компанії Fabernovel Стефан Дістангіан запропонував владі продати картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Бізнесмен вважає, що отриманих грошей вистачить, щоб подолати кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Дістангіан упевнений, що витрати Франції на боротьбу з COVID-19, що становлять мільярди євро, забезпечать країні затяжну фінансову кризу.

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Він вважає, що ці гроші потрібно чимось компенсувати, і допомогти міг би продаж чогось цінного, але такого, що не має критичної важливості для добробуту нації. Таким бізнесмен вважає "Мону Лізу", яка зберігається в Луврі. На його думку, картина має лише символічну цінність, натомість за неї можна виручити не менше € 50 мільярдів.

"Мона Ліза" може врятувати економіку Франції / gettyimages

Як альтернативне рішення Дістангіан пропонує відкрити свого роду "підписку" на шедевр для музеїв світу: надавати його в оренду іншим державам в обмін на криптовалюту. Так Франція змогла б заробити, але при цьому зберегла б за собою право володіти картиною і стежити за її збереженням.

Попри те що бізнесмена розкритикували любителі мистецтва, сам він упевнений, що Леонардо да Вінчі підтримав би його ідею.

Він не тільки малював, а й виявляв інтерес до всіх наукових і технологічних нововведень свого часу, – зауважив Дістангіан.

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