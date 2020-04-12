Італійці НЕ викидають гроші на вулицю: спростовуємо новий фейк

У мережі поширюють апокаліптичні повідомлення про епідемію COVID-19 в Італії – мовляв, люди настільки налякані, розчаровані й зневірені, що почали масово викидати гроші на вулиці, адже зараз вони нічого не варті. Розібрались, у чому ж річ насправді.

Дописи із грошима на вулицях Італії та відповідними фото активно поширюють у месенджерах – як в англомовному, так і в російськомовному та україномовному сегментах. Та ці вірусні повідомлення до Італії не мають жодного стосунку. Це – Венесуела!

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Як інформує видання "Без брехні", фото стосуються подій, які сталися у венесуельському місті Меріда у березні 2019 року. Ця неординарна ситуація тоді широко висвітлювалася в ЗМІ, про що свідчить пошук зображень через Google.

Прикметно, що ці фото з розкиданими на вулицях купюрами використовуються для вірусних фейкових вкидів вже вдруге! Рік тому, так само як нібито про італійців, поширювали новину, що жителі Венесуели масово викидають купюри на вулицю, бо вони знецінені в наслідок шаленої девальвації національної валюти (за Bloomberg Misery Index за 2018 рік інфляція в країні досягла рівня майже одного мільйона відсотків). Так, інфляція там дійсно зашкалює. Проте гроші валяються на вулицях не тому.

Як повідомляли фактчекери з TruthOrFiction.org та Snopes.com, що рік тому дослідили цю ситуацію, 11 березня 2019 року у місті Меріда грабіжник (за іншою версією група зловмисників) пограбував місцеве відділення банку. Частина купюр невеликих номіналів була розкидана по вулицях начебто в знак протесту проти ситуації в країні. Частину з них навіть потім спалили.

Фейк про гроші в Італії

Річ у тому, що літом 2018 року уряд Венесуели спробував провести грошову реформу, замінивши старий знецінений вщент bolívar fuerte (діючу валюту) на новий – sovereign bolivar. Курс обміну становив 100 000 до 1. Проте, купюри номіналом до 1000 bolívar fuerte не підлягали обміну.

У зловмисників після пограбування, як додатково повідомляло 12 березня 2019 року місцеве видання Maduradas, в руках опинилася значна кількість дрібних купюр старих номіналів, які й були викинуті як непотріб. Непрямим доказом ймовірності такої ситуації є те, що такі видання як той же Bloomberg, The New York Times ще до інциденту з розкиданням грошей по вулицях Меріди в матеріалах про катастрофічну економічну ситуацію у Венесуелі використовували фото, де місцеві жителі демонстративно показують купюри національної валюти, які лежать у них під ногами. Але про масове викидання грошей мова не йшла.

Тож, до Італії фото з вулицями, заваленими грошима, вірусне повідомлення не стосується!

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