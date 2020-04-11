Італійська мафія безкоштовно роздає їжу тим, у кого закінчилися гроші

Карантин об'єднує людей по всьому світу, нагадуючи, що перед бідою кожен рівний. Так, італійська мафія забезпечує продовольством малозабезпечені сім'ї, у яких закінчилися гроші через вимушену тривалу самоізоляцію та безробіття. Утім, влада попереджає, що так злочинці вербують людей.

За останні тижні в мережі з'явилися відео, на яких представники кримінальних об'єднань доставляють їжу та предмети першої необхідності нужденним. Наразі мафія допомагає сім'ям у найбідніших регіонах на півдні Італії: Кампанії, Калабрії, Сицилії і Апулії.

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Утім, місцева влада попереджає, що таким чином представники мафії агітують італійців приєднатися до кримінальних угрупувань.

Магазини, кафе, ресторани та паби закриті вже понад місяць, – розповів The Guardian Нікола Граттер, слідчий у справах проти мафії і глава прокуратури в місті Катандзаро. – Мільйони людей працюють у "сірій економіці", а це означає, що вони не отримували жодного прибутку вже понад місяць і не знають, коли зможуть повернутися на роботу.

Представники мафії забезпечують людей продуктами

Граттер сказав, що наразі уряд видає купони на покупку їжі, щоб підтримати людей, які залишилися без грошей.

"Якщо держава не втрутиться найближчим часом і не допоможе цим сім'ям, мафія надасть свої послуги, взявши під контроль життя людей", – попередив прокурор.

Про те, що мафія може скористатися людьми в біді, вже говорила міністр внутрішніх справ Лучіана Ламорджезе: "Наростаюча бідність зіграє на руку мафії, яка вербуватиме людей у свої організації".

Поліція посилила контроль у бідних районах Неаполя, де представники організації "Каморра" почали активно постачати пасту, борошно, крупи й інші продукти. Зараз влада розслідує ці випадки і підсилює контроль на півдні країни.

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